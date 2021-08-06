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Буревій зірвав дах із Кам'янець-Подільської фортеці і пошкодив корпус

П'ятниця, 6 серпня 2021, 12:54
Фото з Facebook Олександра Заремби

Буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Поділлям, зірвав дах з Ласької башти Кам’янець-Подільської фортеці, він упав і розтрощив дах корпусу.

Джерело: директор Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба у Facebook, ДСНС  

Пряма мова Заремби: "Зачепило фортецю. Буревій зірвав накриття башти Ласької. Дерев'яні конструкції накриття віднесли більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу пошкодивши і його дах".

Деталі: За словам директора, вночі працівники фондів музею, сектору "старий замок" та інших відділів евакуювали експонати, щоб уберегти їх від намокання.

Він також додав, що адміністрація музею працює над ліквідацією наслідків негоди.

Для довідки: Ласька вежа – фортечна вежа Старого замку у місті Кам'янець-Подільський, збудована у другій половині XV століття з південної частини замкового муру, звідки наступали татари.

У XVI століття вежу реконструювали. Вона названа на честь архієпископа Яна Ласького, на чиї кошти відбувалась модернізація.

Українська правда
Теми: погодаісторіяХмельниччина


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