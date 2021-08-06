Посол Британії: Нормалізація відносин із РФ неможлива, поки триває окупація території України

Повернення до нормальних відносин із РФ неможливе, доки вона продовжує дестабілізувати Україну та захоплювати її територію.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна продовжує платити високу ціну за свою сміливість, за те, що зважилася скористатися своїм суверенним правом повернутися обличчям до Заходу. Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливе, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію", - сказала Сіммонс.

Вона запевнила, що Британія намагатиметься посилювати рішучість міжнародного співтовариства та докладати зусиль, щоби питання Криму постійно залишалося у фокусі.

"Наша позиція чітка: ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією. Наразі необхідно продовжувати здійснювати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувалося в Криму з того часу", - зазначила посол.

Сіммонс наголосила, що незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною і перед загальною системою євроатлантичної безпеки.

"Міжнародне співтовариство має продовжувати протистояти цим викликам. Ми маємо показати Росії, що не терпітимемо її кричущої неповаги до міжнародного порядку. Нам треба переконатися, що Росія несе відповідальність за найгірші порушення прав людини та знищення довкілля на півострові. Права жителів Криму мають бути захищені", - сказала вона.

Нагадаємо, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.