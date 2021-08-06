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СБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства

П'ятниця, 6 серпня 2021, 13:30
СБУ впіймала експосадовця Укрзалізниці, який переховувався від слідства
фото: СБУ

СБУ встановила місцеперебування й затримала колишнього керівника виробничого підрозділу "Укрзалізниці" – він підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що він переховувався "упродовж тривалого часу" без точних даних. Ексчиновника затримали на залізничному вокзалі у Києві.

За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки, залучивши комерційну структуру.

Згідно з укладеним договором, підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, але фактично не проводили ніяких робіт. Переведені на їхні рахунки кошти вивели в тінь.

Стосовно затриманого вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

 

Українська правда

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Теми: СБУУкрзалізниця
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