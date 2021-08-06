Киян чекає масштабне перекриття руху на 4 дні через парад

18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ, у зв’язку з чим передбачені масштабні перекриття руху транспорту, також рух перекриватимуть у День Незалежності.

Джерело: сайт Київської міської адміністрації

Деталі: Зокрема 18, 20, 22 серпня:

із 15:30 до 18:00 – обмеження руху на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) – перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) – обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

24 серпня:

із 06:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

із 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),

з 06:00 до 16:00 орієнтовно – на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

Окремо можливі перекриття руху транспорту під час заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона:

із 22 до 24 серпня – на Парковій дорозі;

із 06:00 20 серпня до 24 серпня – на вул. Михайла Грушевського;

із 06:00 23 серпня до закінчення заходів – на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку).

У КМДА зазначили, що детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух, опублікують додатково.

Також повідомляється, що під час тренувань 18, 20, 22 серпня обмежать доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.