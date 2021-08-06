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У Молдові затвердили склад нового уряду Наталії Гаврилиці

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:00
Наталія Гаврилиця. Фото: FB Natalia Gavrilita

Парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з Наталією Гаврилицею.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За склад нового кабінету, яким керуватиме заступниця голови партії влади "Дія і солідарність" (PAS) Наталія Гаврилиця, проголосував 61 депутат – усі від PAS.

Перед цим кандидатка у прем'єри представила парламентарям програму свого уряду.

У новому кабміні буде 13 міністерств, а не дев'ять, як це було в останні роки. Окремими відомствами знову стануть міністерство охорони здоров'я, міністерство праці та соцзахисту, міністерство освіти, міністерство культури, міністерство транспорту і міністерство регіонального розвитку та інфраструктури.

Крім того, в уряд повернуть міністерство навколишнього середовища.

Посаду міністра закордонних справ і європейської інтеграції займе Ніку Попеску, який обіймав цей пост в 2019 році в кабміні Маї Санду.

Посаду міністра оборони отримав Анатолій Носатий, колишній керівник оперативного управління Генштабу Національної армії.

Міністром внутрішніх справ стала Анна Ревенко, радниця президента з національної оборони і безпеки.

30 липня президентка Молдови Мая Санду після консультацій з парламентськими фракціями підписала указ про висунення заступника голови партії "Дія і солідарність" (PAS) Наталії Гаврилиці на посаду прем'єр-міністра. 

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

Теми: Молдовапрем'єр


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