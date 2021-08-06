Український каратист завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

Український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських Ігор у Токіо.

Джерело: НОК України

Пряма мова Горуна: "Емоції більш позитивні будуть завтра. Зараз я незадоволений результатом та своїм виступом. На це є свої причини. Я відчуваю різницю між очікуванням і між тим, що маю. В принципі непоганий результат.

А взагалі, я в захваті від Олімпійських ігор і змінив свою думку про них. Велика кількість прапорів, країн, увесь світ займається спортом на високому рівні. Престижно бути тут. Наразі увесь світ слідкує за Олімпіадою і це неймовірно бути в центрі цього".

Деталі: Український каратист виступає у вазі до 75 кг і приносить Україні 14-ту нагороду на Олімпіаді у Токіо.

Перемогти італійця Луїджі Буса Горуні не вдалося (0:3), проте вже виходом у півфінал він гарантував собі місце на олімпійському п'єдесталі на арені "Ніппон Будокан".

Горун солдат Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони.

Цьогоріч карате вперше представили в олімпійській програмі.

Україна завоювала дві нагороди з карате у Токіо.

5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Олімпіади в Токіо, а 6 серпня - Горуна здобув "бронзу".

Ще одна представниця України Аніта Серьогіна посіла 5-те місце на Олімпійських іграх.

Нагадаємо: