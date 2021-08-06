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Український каратист завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:32
ФОТО: НОК України

Український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських Ігор у Токіо.

Джерело: НОК України

Пряма мова Горуна: "Емоції більш позитивні будуть завтра. Зараз я незадоволений результатом та своїм виступом. На це є свої причини. Я відчуваю різницю між очікуванням і між тим, що маю. В принципі непоганий результат.

А взагалі, я в захваті від Олімпійських ігор і змінив свою думку про них. Велика кількість прапорів, країн, увесь світ займається спортом на високому рівні. Престижно бути тут. Наразі увесь світ слідкує за Олімпіадою і це неймовірно бути в центрі цього".

Деталі: Український каратист виступає у вазі до 75 кг і приносить Україні 14-ту нагороду на Олімпіаді у Токіо. 

Перемогти італійця Луїджі Буса Горуні не вдалося (0:3), проте вже виходом у півфінал він гарантував собі місце на олімпійському п'єдесталі на арені "Ніппон Будокан".

Горун солдат Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони. 

Цьогоріч карате вперше представили в олімпійській програмі.

Україна завоювала дві нагороди з карате у Токіо.

 

5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Олімпіади в Токіо, а 6 серпня - Горуна здобув "бронзу".

Ще одна представниця України Аніта Серьогіна посіла 5-те місце на Олімпійських іграх.

Нагадаємо: 

  • На Олімпіаді у Токіо Україна наразі завоювала 14 нагород: 1 - "золото", 3 - "срібла" і 10 - "бронз".

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


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