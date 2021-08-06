Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український військовий шпигував на Росію – СБУ

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:40
фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ. Росіян цікавила інформація мобілізаційного характеру.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних Сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.

Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.

СБУ затримала чоловіка на спробі незаконної передачі відомостей.

Йому оголошено підозру за статтею "Державна зрада".

 

Українська правда
Теми: СБУшпигунствоРосіяЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо

ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

ДоповненоВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

ФотоУкраїнські силовики попередили вбивство американця в США

Дугарь підозрює, що за нею стежать

відео Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

Усі новини...
СБУ
СБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства
У Києві затримали терористку ІДІЛ - СБУ
СБУ заявляє, що викрила банду рекетирів з числа поліції: фігурують і члени "Нацкорпусу"
Останні новини
01:22
Індія і Китай відвели війська від спірної межі в Гімалаях
00:34
Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду
23:39
Білоцерківський суд відповів на звинувачення адвокатів та прокуратури у справі Майдану
22:50
В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації
22:06
Громадські організації закликають членів ВРП піти у відставку
21:31
ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ
21:25
Новини економіки: ціни на алкоголь, нелегальне пальне, прибутки банків
21:17
Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо
20:50
Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд
20:17
Київ та Черкаси з'єднає "Інтерсіті"
Усі новини...