Український військовий шпигував на Росію – СБУ

Контррозвідка СБУ викрила українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ. Росіян цікавила інформація мобілізаційного характеру.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних Сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.

Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.

СБУ затримала чоловіка на спробі незаконної передачі відомостей.

Йому оголошено підозру за статтею "Державна зрада".