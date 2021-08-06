Український військовий шпигував на Росію – СБУ
П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:40
Контррозвідка СБУ викрила українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ. Росіян цікавила інформація мобілізаційного характеру.
Джерело: СБУ
Деталі: За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних Сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.
Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.
СБУ затримала чоловіка на спробі незаконної передачі відомостей.
Йому оголошено підозру за статтею "Державна зрада".
Українська правда