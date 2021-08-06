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Український військовий шпигував на Росію – СБУ

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:40
Український військовий шпигував на Росію – СБУ
фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ. Росіян цікавила інформація мобілізаційного характеру.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних Сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.

Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.

СБУ затримала чоловіка на спробі незаконної передачі відомостей.

Йому оголошено підозру за статтею "Державна зрада".

 

Українська правда

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Теми: СБУшпигунствоРосіяЗбройні сили
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