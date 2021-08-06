Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На смітнику знайшли тіло хлопця, яке там заховали друзі 17 років тому

П'ятниця, 6 серпня 2021, 16:24
На смітнику знайшли тіло хлопця, яке там заховали друзі 17 років тому
фото: Нацполіція

Впродовж кількох днів правоохоронці Підволочиського району спільно із мешканцями громади намагалися розшукати на стихійному сміттєзвалищі рештки юнака, який 17 років тому пішов з дому та не повернувся.

Джерело: поліція Тернопільщини

Деталі: Відомо, що із заявою про зникнення брата ще у 2004 році до тоді ще міліції звернувся родич потерпілого. Він повідомив, що в березні пропав його шістнадцятирічний брат. Родина сподівалася до останнього знайти хлопця живим.

Кілька днів тому на закинутому сміттєзвалищі люди знайшли кістки. Проте експерт, який виїжджав на місце події сказав, що рештки не людські.

Очільник відділення поліції №5 Підволочиська Микола Смакула повідомив, що після цього почали відтворювати деталі подій, які сталися у 2004 році - з'ясували, що юнак того вечора поїхав у село з двома товаришами. Правоохоронці поговорили з одним із них і дізналися правду

Той каже, що у ніч зникнення троє хлопців поїхали на закинуту ферму за кольоровим металом. Один з них заліз у електрощитову, яка виявилася підключена до мережі. Від удару струму він помер на місці. Інші двоє злякалися та вирішили поховати тіло – вивезли у село та закопали на сміттєзвалищі.

Цю інформацію підтвердив третій з них – він зараз на заробітках за кордоном. Через відеозв’язок він назвав приблизне місце поховання.

Останки шукали поліція, бійці роти особливого призначення, односелецьці допомагали з технікою. Пізніше проведуть ДНК-експертизу, вже відкрили справу за статтею "Умисне вбивство безвісти відсутнього".

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Тернопільська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Тернопільська область
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: