На смітнику знайшли тіло хлопця, яке там заховали друзі 17 років тому

Впродовж кількох днів правоохоронці Підволочиського району спільно із мешканцями громади намагалися розшукати на стихійному сміттєзвалищі рештки юнака, який 17 років тому пішов з дому та не повернувся.

Джерело: поліція Тернопільщини

Деталі: Відомо, що із заявою про зникнення брата ще у 2004 році до тоді ще міліції звернувся родич потерпілого. Він повідомив, що в березні пропав його шістнадцятирічний брат. Родина сподівалася до останнього знайти хлопця живим.

Кілька днів тому на закинутому сміттєзвалищі люди знайшли кістки. Проте експерт, який виїжджав на місце події сказав, що рештки не людські.

Очільник відділення поліції №5 Підволочиська Микола Смакула повідомив, що після цього почали відтворювати деталі подій, які сталися у 2004 році - з'ясували, що юнак того вечора поїхав у село з двома товаришами. Правоохоронці поговорили з одним із них і дізналися правду

Той каже, що у ніч зникнення троє хлопців поїхали на закинуту ферму за кольоровим металом. Один з них заліз у електрощитову, яка виявилася підключена до мережі. Від удару струму він помер на місці. Інші двоє злякалися та вирішили поховати тіло – вивезли у село та закопали на сміттєзвалищі.

Цю інформацію підтвердив третій з них – він зараз на заробітках за кордоном. Через відеозв’язок він назвав приблизне місце поховання.

Останки шукали поліція, бійці роти особливого призначення, односелецьці допомагали з технікою. Пізніше проведуть ДНК-експертизу, вже відкрили справу за статтею "Умисне вбивство безвісти відсутнього".