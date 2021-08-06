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Українські силовики попередили вбивство американця в США

П'ятниця, 6 серпня 2021, 18:46
Українські силовики попередили вбивство американця в США
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань попередило замовне вбивсто американця, яке мав виконати українець в Балтиморі (США). 

Джерело: ДБР

Деталі: Силовики затримали організатора злочину та його спільника. Вказується, що чоловік, який має подвійне громадянство (України та США) вирішив замовити вбивство американця з особистих мотивів. Виконання злочину планувалось в Балтиморі, проте кілера він шукав в Україні через свого знайомого. 

Після того як виконавця знайшли, організатор приїхав до України обговорити з ним деталі вбивства: спосіб, строки та суму за замовлення. 

Життя громадянина США оцінили у 45 тисяч доларів. Водночас, вбити чоловіка мали до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник мав перебувати в Україні, що б забезпечило йому алібі. 

Правоохоронці кажуть, що виконавцю вже передали 20 тисяч доларів. Ще 25 тисяч планували віддати після виконання вбивства та надання фотографій на підтвердження. 

Для цього правоохоронці зробили постановочні фото. Їх посередник мав передати замовнику. 

Ініціатора вбивства та його співучасника затримали після передачі останнього траншу грошей у сумі 25 тис. доларів США.

 
Фото: ДБР

Окрім того, проводяться обшуки за місцем проживання та в авто затриманих, а також у можливих співучасників, причетність яких ще перевіряється.

Співробітники ДБР діяли разом американськими колегами, які зафіксували протиправну діяльність на території США. 

Наразі також вирішується питання повідомлення затриманим особам про підозру. Йдеться про закінчений замах на вбивство, вчинений на замовлення за попередньою змовою групи осіб та пособництво у вчиненні закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Українська правда
Теми: ДБР
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