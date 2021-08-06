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У Латвії затримали три групи нелегалів з Білорусі

П'ятниця, 6 серпня 2021, 19:23

За останніми даними Державної прикордонної служби Латвії, за минулу добу на порушенні латвійсько-білоруського кордону затримано 28 нелегалів з Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Зокрема, в волості Скрудаліенас при перевірці прикордонники затримали групу, в яку входили 12 іракців, які раніше незаконно перетнули кордон.

На підставі повідомлення місцевого жителя на автобусній зупинці "Варпене" в цій же волості були затримані ще четверо нелегалів.

Третю групу, що складається з 12 осіб, затримали в околицях села Лупанди в волості Піедруяс - в Латвію вони потрапили, перепливши річку Даугаву на надувному човні.

За всіма фактами порушення державного кордону розпочаті кримінальні процеси. Всі іракці розміщені в центрах утримання затриманих іноземців.

Як повідомлялося, міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Теми: БілорусьЛатвіякордонміграція


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