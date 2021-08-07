G7: Іран стоїть за атакою на Mercer Street
Субота, 7 серпня 2021, 04:28
Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що всі наявні докази свідчать про те, що Іран стояв за нападом на танкер Mercer Street біля берегів Оману 29 липня.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву країни, що нині головує в G7 – Британії
Деталі: Як зазначається, Тегеран заперечує свою причетність до атаки, скоєної, ймовірно, з допомогою безпілотника.
В окремій заяві США заявили, що фахівці з вибухових речовин дійшли висновку, що дрон був зроблений в Ірані. Фахівці змогли відновити кілька частин безпілотника, зокрема крила і внутрішні компоненти – вони, як зазначається, майже ідентичні до раніше зібраних зразків іранських ударних безпілотників.
Передісторія:
- Mercer Street атакували 29 липня посеред Індійського океану.
- Танкер слідував без грузу із Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайру.
- У результаті нападу загинули два члени екіпажу - британець і румун.
- За даними США, на торговельному танкері вибухнув безпілотник, який був нашпигований вибухівкою.