G7: Іран стоїть за атакою на Mercer Street

Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що всі наявні докази свідчать про те, що Іран стояв за нападом на танкер Mercer Street біля берегів Оману 29 липня.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву країни, що нині головує в G7 – Британії

Деталі: Як зазначається, Тегеран заперечує свою причетність до атаки, скоєної, ймовірно, з допомогою безпілотника.

В окремій заяві США заявили, що фахівці з вибухових речовин дійшли висновку, що дрон був зроблений в Ірані. Фахівці змогли відновити кілька частин безпілотника, зокрема крила і внутрішні компоненти – вони, як зазначається, майже ідентичні до раніше зібраних зразків іранських ударних безпілотників.

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