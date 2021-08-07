Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

G7: Іран стоїть за атакою на Mercer Street

Субота, 7 серпня 2021, 04:28
G7: Іран стоїть за атакою на Mercer Street

Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що всі наявні докази свідчать про те, що Іран стояв за нападом на танкер Mercer Street біля берегів Оману 29 липня.

Джерело: Reuters з посиланням  на заяву країни, що нині головує в G7 – Британії

Деталі: Як зазначається, Тегеран заперечує свою причетність до атаки, скоєної, ймовірно, з допомогою безпілотника.

В окремій заяві США заявили, що фахівці з вибухових речовин дійшли висновку, що дрон був зроблений в Ірані. Фахівці змогли відновити кілька частин безпілотника, зокрема крила і внутрішні компоненти – вони, як зазначається, майже ідентичні до раніше зібраних зразків іранських ударних безпілотників.

Передісторія:

  • Mercer Street атакували 29 липня посеред Індійського океану.
  • Танкер  слідував без грузу із Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайру.
  • У результаті нападу загинули два члени екіпажу - британець і румун.
  • За даними США, на торговельному танкері вибухнув безпілотник, який був нашпигований вибухівкою. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ІранG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Іран
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: