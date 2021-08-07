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Звіт ООН: КНДР розвивала ядерні програми в 2021 році попри санкції

Субота, 7 серпня 2021, 05:33

Північна Корея продовжувала розвивати свої ядерні програми і програми балістичних ракет в першій половині 2021 року – порушуючи  міжнародні санкції і попри на погіршення економічної ситуації в країні.

Джерело: уривок конфіденційної доповіді ООН, з яким ознайомилося агентство Reuters

Деталі: У звіті незалежні спостерігачі  за санкціями комітету Ради Безпеки ООН з санкцій проти Північної Кореї зазначили, що "попри те, що країна зосередила увагу на посиленні економічної скрути, Корейська Народно-Демократична Республіка продовжувала підтримувати і розвивати свої ядерні програми і програми балістичних ракет".

Зазначається, Пхеньян "продовжував шукати матеріали і технології для цих програм за кордоном".

Довідково. З 2006 року Північна Корея перебуває під санкціями ООН у зв'язку з її ядерною програмою і програмами балістичних ракет. Радбез посилював санкції, намагаючись припинити фінансування програм. Серед санкцій - заборона на експорт вугілля та інших товарів і імпорт нафти.

Теми: Північна Кореяядерна зброяООН


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