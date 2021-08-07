Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Токіо чоловік напав на пасажирів поїзда, 10 поранених

Субота, 7 серпня 2021, 10:26
У Токіо чоловік напав на пасажирів поїзда, 10 поранених

Пізно ввечері у п'ятницю в приміському поїзді Токіо (Японія) чоловік напав на попутників з ножем, поранивши 10 осіб.

Джерело: ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Чоловік напав на пасажирів поїзда біля станції Сейджогакуен.

Підозрюваний, 36 років, нібито сказав поліції, що розсердився, коли побачив жінок, які "виглядали щасливими", і хотів їх убити.

Поїзд був зупинений машиністом. За версією слідства, підозрюваний вискочив на рейки і зник. Бригада поїзда проводила пасажирів по рейках до найближчої станції.

Пізніше підозрюваний увійшов до магазину і сказав персоналу, що він "підозрюваний в інциденті, про який повідомили ЗМІ", і втомився бігти.

Поліція Токіо підтвердила рано вранці в суботу, що затримала чоловіка.

9 із 10 поранених були доставлені до лікарні. Стверджується, що одна поранена, студентка, отримала серйозні травми.

Насильницькі злочини в Японії рідкісні, і в Токіо, де проходять Олімпійські ігри, діють суворі заходи безпеки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Японія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Японія
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: