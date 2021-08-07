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У Токіо чоловік напав на пасажирів поїзда, 10 поранених

Субота, 7 серпня 2021, 10:26

Пізно ввечері у п'ятницю в приміському поїзді Токіо (Японія) чоловік напав на попутників з ножем, поранивши 10 осіб.

Джерело: ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Чоловік напав на пасажирів поїзда біля станції Сейджогакуен.

Підозрюваний, 36 років, нібито сказав поліції, що розсердився, коли побачив жінок, які "виглядали щасливими", і хотів їх убити.

Поїзд був зупинений машиністом. За версією слідства, підозрюваний вискочив на рейки і зник. Бригада поїзда проводила пасажирів по рейках до найближчої станції.

Пізніше підозрюваний увійшов до магазину і сказав персоналу, що він "підозрюваний в інциденті, про який повідомили ЗМІ", і втомився бігти.

Поліція Токіо підтвердила рано вранці в суботу, що затримала чоловіка.

9 із 10 поранених були доставлені до лікарні. Стверджується, що одна поранена, студентка, отримала серйозні травми.

Насильницькі злочини в Японії рідкісні, і в Токіо, де проходять Олімпійські ігри, діють суворі заходи безпеки.

Українська правда
Теми: Японія


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