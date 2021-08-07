Стрибки у воду: 15-річний українець посів 6 місце у фіналі Олімпіади

15-річний український спортсмен Олексій Середа посів шосте місце на дебютній для себе Олімпіаді у Токіо у змаганні зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Джерело: Суспільне

Деталі: У фіналі стрибків у воду з 10-метрової вишки змагалися 12 спортсменів, які подолали півфінал. Як і на попередніх етапах змагань, атлети мали виконати шість стрибків із різною складністю, виконання яких оцінювали судді.

Середа розпочинав виступи 7-м. Порядок старту спортсменів залежав від місця у кваліфікації, а спортсмени йшли один за одним у зворотньому порядку.

Українець вдало розпочав виступи у фіналі Олімпіади-2020. За підсумками трьох стрибків Середа тримався у топ-6, мінімальна оцінка за спробу – 79.20 балів.

Вирішальним для Середи був четвертий стрибок – він з'явився у програмі спортсмена нещодавно. У кваліфікації та півфіналі 15-річний українець отримував мінімальні оцінки за його виконання, що у підсумку відображалося на його подальшій боротьбі.

У фіналі Середа отримав за цей стрибок більш, ніж удвічі більше за виступ у півфіналі – 56.10 бали. Але усе одно після нього опустився на сьоме місце.

Після п'ятого стрибка Середа випередив японця. Він виконав стрибок з оцінкою 75.00, японець - лише на 35.70.

Українець спробував зачепитися за топ-5. Але обійти ще й представника ОКР Віктора Мінібаєва Середа не зміг, хоча й втримав шосте місце.

У драматичній боротьбі перші два місця на п'єдесталі зайняли представники Китаю Юан Чао та Джан Ян. Британець Томас Дейлі, який боровся із ними за "золото", у підсумку лише третій.

Олексій Середа вдруге закінчив виступи у фіналі Олімпіади-2020 на шостому місці. Аналогічним чином українець виступив у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.