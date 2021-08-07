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У Києві ввечері можуть закрити на вхід три станції метро

Субота, 7 серпня 2021, 12:20
metro.fandom.com

У суботу ввечері у Києві у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Дослівно: "У суботу, 7 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олександрія" (Олександрія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"".

Деталі: У метрополітені пояснили, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Українська правда
Теми: метроКиїв


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