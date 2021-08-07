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Польща ліквідує Дисциплінарну палату, яку критикує ЄС

Субота, 7 серпня 2021, 12:48
Польща ліквідує Дисциплінарну палату, яку критикує ЄС

Польща ліквідує Дисциплінарну палату, яка, за рішенням вищого суду ЄС, порушує європейські правила. 

Про це заявив голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський державному інформаційному агентству PAP в інтерв'ю в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"Ми ліквідуємо Дисциплінарну палату у такому вигляді, в якому вона є зараз, і таким чином предмет спору зникне. Перші пропозиції з цього приводу з'являться у вересні", - сказав Качинський.

Водночас Качинський сказав, що реформа судової системи, яка включає пропозицію про зміну палати, вже була запланована, і відхилив рішення вищого суду ЄС.

"Я не визнаю таких рішень, оскільки вони однозначно виходять за рамки договорів та розширюють юрисдикцію судів ЄС. До речі, договори також доведеться реформувати. Однак, безперечно, є предмет суперечки, тобто Дисциплінарна палата", - сказав він.

Голова Верховного суду Польщі частково призупинив роботу палати у четвер, заявивши, що нові справи не будуть передаватися в палату до тих пір, поки не будуть внесені зміни в законодавство або поки Суд ЄС не винесе остаточний вердикт з цього питання.

14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

Майже одразу ж після цього Варшава фактично заявила про відмову виконувати рішення - Конституційний суд Польщі постановив, що присуджені Судом ЄС тимчасові заходи суперечать Конституції Польщі.

Єврокомісія заявила, що це рішення КС підтверджує побоювання щодо ситуації з верховенством права у Польщі.

У Брюсселі вважають, що Польща порушила законодавство ЄС, дозволивши Дисциплінарній палаті, незалежність і неупередженість якої не гарантована, ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на суддів і їхню роботу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаЄС
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