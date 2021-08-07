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Польща ліквідує Дисциплінарну палату, яку критикує ЄС

Субота, 7 серпня 2021, 12:48

Польща ліквідує Дисциплінарну палату, яка, за рішенням вищого суду ЄС, порушує європейські правила. 

Про це заявив голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський державному інформаційному агентству PAP в інтерв'ю в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"Ми ліквідуємо Дисциплінарну палату у такому вигляді, в якому вона є зараз, і таким чином предмет спору зникне. Перші пропозиції з цього приводу з'являться у вересні", - сказав Качинський.

Водночас Качинський сказав, що реформа судової системи, яка включає пропозицію про зміну палати, вже була запланована, і відхилив рішення вищого суду ЄС.

"Я не визнаю таких рішень, оскільки вони однозначно виходять за рамки договорів та розширюють юрисдикцію судів ЄС. До речі, договори також доведеться реформувати. Однак, безперечно, є предмет суперечки, тобто Дисциплінарна палата", - сказав він.

Голова Верховного суду Польщі частково призупинив роботу палати у четвер, заявивши, що нові справи не будуть передаватися в палату до тих пір, поки не будуть внесені зміни в законодавство або поки Суд ЄС не винесе остаточний вердикт з цього питання.

14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

Майже одразу ж після цього Варшава фактично заявила про відмову виконувати рішення - Конституційний суд Польщі постановив, що присуджені Судом ЄС тимчасові заходи суперечать Конституції Польщі.

Єврокомісія заявила, що це рішення КС підтверджує побоювання щодо ситуації з верховенством права у Польщі.

У Брюсселі вважають, що Польща порушила законодавство ЄС, дозволивши Дисциплінарній палаті, незалежність і неупередженість якої не гарантована, ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на суддів і їхню роботу.

Теми: ПольщаЄС


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