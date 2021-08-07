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Неділя в Україні пройде майже без дощу

Субота, 7 серпня 2021, 13:04

У неділю вночі в ряді областей пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях короткочасні дощі та грози, місцями шквали 15-20 м/с. На решті території, а вдень по всій Україні без опадів.

Вітер північно-західний, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°; у південних, східних і Дніпропетровській областях вночі 16-21°, вдень 29-34°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 18-23°.

 

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

У понеділок, 9 серпня, у західних областях, а 10 серпня також і в північних, центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер північний, 3-8 м/с.

 

Температура у південній і східній частинах країни вночі 16-21°, вдень 30-35°; на решті території вночі 12-17°, вдень 26-31°, у більшості західних областей 23-28°.

У Києві 9 серпня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.

7 серпня на 8 годину температура води була в Чорному й Азовському морях 23-28°, у Дніпрі в межах Києва 24°.

Теми: погода


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