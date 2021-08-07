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Експрем'єр Італії Конте очолив популістський "Рух 5 зірок"

Субота, 7 серпня 2021, 13:29
Експрем'єр Італії Конте очолив популістський Рух 5 зірок
ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Італійська партія "Рух 5 зірок" обрала колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте своїм лідером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Рух 5 зірок" - ​​найбільша група в парламенті Італії після її тріумфу на виборах 2018 року, коли вона набрала 32% голосів. Підтримка партії ослабла через внутрішню боротьбу і зміну політики, і тепер вона має підтримку близько 16% голосів виборців.

Конте, згідно з опитуваннями, є другим за популярністю політиком Італії після прем'єр-міністра Маріо Драгі. Він заслужив загальну повагу за управління Італією в час найважчої кризу коронавірусу.

Конте був обраний лідером пізно ввечері в п'ятницю після дводенного онлайн-голосування членів партії. Його підтримали 93% членів. Інших кандидатів не було.

Конте вперше попросили очолити популістський рух у лютому, але цей процес затягнувся через суперечки із засновником партії, колишнім коміком Беппе Грілло.

​​Конте хоче надати протестному рухові, який виступав проти істеблішменту, більш традиційне, помірне обличчя.

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Теми: Італія
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