Вперше за 25 років РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики

У фіналі змагань із художної гімнастики на Олімпіаді-2020 перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам, росіянка Діна Авєріна взяла "срібло".

Джерело: Суспільне

Деталі: Таким чином, вперше з 1996 року, коли "золото" в олімпійському багатоборстві виграла українка Катерина Серебрянська, чемпіонкою з художньої гімнастики стала не росіянка. Також вперше це зробила гімнастка з Ізраїлю.

У фіналі особистого багатоборства з художньої гімнастики брали участь десять гімнасток за підсумками кваліфікації. Серед топ-10 були по дві представниці України, збірної ОКР, Ізраїлю й Білорусі та по одній болгарці й італійці.

Українські гімнастки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко посіли дев'яте й десяте місця відповідно. Це третя Олімпіада, з якої Україна не привозить медаль у індивідуальних змаганнях.