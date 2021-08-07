Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вперше за 25 років РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики

Субота, 7 серпня 2021, 13:48
Діна Аверіна, Ліной Ашрам і Аліна Горносько (зліва направо), Jamie Squire/Getty Images

У фіналі змагань із художної гімнастики на Олімпіаді-2020 перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам, росіянка Діна Авєріна взяла "срібло".

Джерело: Суспільне

Деталі: Таким чином, вперше з 1996 року, коли "золото" в олімпійському багатоборстві виграла українка Катерина Серебрянська, чемпіонкою з художньої гімнастики стала не росіянка. Також вперше це зробила гімнастка з Ізраїлю.

У фіналі особистого багатоборства з художньої гімнастики брали участь десять гімнасток за підсумками кваліфікації. Серед топ-10 були по дві представниці України, збірної ОКР, Ізраїлю й Білорусі та по одній болгарці й італійці.

Українські гімнастки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко посіли дев'яте й десяте місця відповідно. Це третя Олімпіада, з якої Україна не привозить медаль у індивідуальних змаганнях.

Теми: Олімпіадаспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

У МОЗ розповіли, коли вакцинуватися тим, хто перехворів коронавірусом

"Олександрія" здолала "Шахтар" у матчі 3 туру Прем'єр-ліги

відеоУ Києві попрощалися з Євгеном Марчуком

Вчені розповіли, як вакцинація зменшує рівень смертності від коронавірусу

відео, фотоПротиповітряна оборона перехопила літак-порушник після перетину ним кордону України

Усі новини...
Олімпіада
Федерація боксу: Хижняка позбавили заслуженого "золота"
Боксер Хижняк, який програв бій за "золото", не згоден з рішенням судді
Стрибки у воду: 15-річний українець посів 6 місце у фіналі Олімпіади
Останні новини
23:35
Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків
22:57
відео, фотоCovid-обмеження викликали у Франції чергові масштабні протести
22:33
У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей
21:53
У МОЗ розповіли, коли вакцинуватися тим, хто перехворів коронавірусом
21:25
"Олександрія" здолала "Шахтар" у матчі 3 туру Прем'єр-ліги
20:59
Пожежі в Туреччині: в районі Анталії почалися зливи, це допомогло вогнеборцям
20:46
відеоУ Києві попрощалися з Євгеном Марчуком
20:14
фотоУ Римі затримали очільницю впливового мафіозного клану
19:40
Водії у Києві сплатили мільйон за паркування та отримали майже 1000 штрафів
19:34
Вчені розповіли, як вакцинація зменшує рівень смертності від коронавірусу
Усі новини...