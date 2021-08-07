Майже 99% важкого перебігу "Дельти" припадає на невакцинованих – санлікар

Висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта" спостерігається серед невакцинованих.

Джерело: головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Дійсно людина, яка інфікована штамом "Дельта", набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах. І в той самий час вона (хвороба – ред.) дійсно частіше призводить до госпіталізації людини, тобто вона важче протікає у людини, яка інфікована штамом "Дельта". Однак щодо летальності різні країни дають різну інформацію.

Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні "Дельтою" спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "Альфа"".

Деталі: Він підтвердив, що ефективність вакцини у випадку інфікування "Дельтою" знижується на 10 відсотків.

"Але все одно захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах "Дельти", показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99%), то це серед невакцинованого населення", – пояснив головний санлікар.

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