На Волині жінка замовила колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит

На Волині жінка за 10 тисяч гривень замовила вбивство свого колишнього чоловіка, щоб не повертати кредити, які брала за його документами.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева мешканка замовила свого колишнього чоловіка. Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити – 200 тисяч гривень. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 тисяч гривень".

Деталі: Щоб запобігти вбивству, 6 серпня оперативники та слідчі провели поліцейську спецоперацію – інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючі докази "ліквідації" колишнього чоловіка. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманій уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.