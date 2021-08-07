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На Волині жінка замовила колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит

Субота, 7 серпня 2021, 14:35
фото поліції

На Волині жінка за 10 тисяч гривень замовила вбивство свого колишнього чоловіка, щоб не повертати кредити, які брала за його документами.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева мешканка замовила свого колишнього чоловіка. Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити – 200 тисяч гривень. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 тисяч гривень".

Деталі: Щоб запобігти вбивству, 6 серпня оперативники та слідчі провели поліцейську спецоперацію – інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючі докази "ліквідації" колишнього чоловіка. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Затриманій уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

Українська правда
Теми: Волинська областьполіція


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