Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Волині жінка замовила колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит

Субота, 7 серпня 2021, 14:35
На Волині жінка замовила колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит
фото поліції

На Волині жінка за 10 тисяч гривень замовила вбивство свого колишнього чоловіка, щоб не повертати кредити, які брала за його документами.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева мешканка замовила свого колишнього чоловіка. Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити – 200 тисяч гривень. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 тисяч гривень".

Деталі: Щоб запобігти вбивству, 6 серпня оперативники та слідчі провели поліцейську спецоперацію – інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючі докази "ліквідації" колишнього чоловіка. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Затриманій уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Волинська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Волинська область
ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині
Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях
На Волині також заборонили УПЦ МП
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: