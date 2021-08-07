У Польщі від COVID повністю вакцинували майже половину населення

За даними польського уряду, станом на суботу, 7 серпня, у Польщі від коронавірусу повністю вакцинувалися понад 17,8 млн осіб - майже 47% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Число всіх зроблених у Польщі щеплень проти COVID-19 складає майже 35 млн.

За попередню добу у Польщі підтвердили 181 новий випадок зараження коронавірусом, 4 інфіковані особи померли. Порівняно з минулим тижнем кількість інфікованих зросла майже на 20%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, тільки 0,66% осіб, які повністю вакцинувалися, заразилися коронавірусом.

Як повідомлялося, уряд Польщі має намір переглянути послаблення обмежень щодо коронавірусу для тих, хто був вакцинований, і закликає тих, хто ще не отримав укол, зробити це.

Раніше Рада медичних експертів запропонувала уряду Польщі зобов’язати вакцинуватися від коронавірусу усіх медиків, деяких держслужбовців та працівників ресторанної сфери.