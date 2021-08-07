Литва платитиме гроші нелегальним мігрантам за згоду покинути країну

Влада Литви пообіцяла видавати по 300 євро мігрантам, які проникли в країну без візи - виплата здійснюватиметься один раз при їх згоді повернутися додому.

Про це в ефірі радіостанції LRT заявила глава департаменту міграції МВС країни Евеліна Гудзінскайте, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, гроші будуть виплачуватися в аеропорту перед посадкою на рейс. У разі повернення до Литви ще раз на ці гроші вже не можна буде претендувати.

Коли будуть організовані рейси для мігрантів - не уточнюється.

Влітку литовська влада оголосила про міграційну кризу в країні, на кордоні був оголошений режим надзвичайної ситуації.

З боку білоруського кордону в Литву цього року вже проникли більше ніж чотири тисячі людей, в основному з Іраку. Адміністрація цивільної авіації Іраку оголосила у п’ятницю, що призупиняє усі пасажирські рейси до Мінська на невизначений термін.

Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційної кризи режим Лукашенка. Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишньому кандидату на пост білоруського президента Світлані Тихановській.

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Польща і Литва через кризу закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка.

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