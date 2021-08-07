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Протиповітряна оборона перехопила літак-порушник після перетину ним кордону України

Субота, 7 серпня 2021, 18:06
Ан-2, ілюстративне фото

На Прикарпатті затримали порушника кордону – літак Ан-2 а також 4 осіб, що перебували на його борту й намагалися втекти. Прикордонники говорять про використання повітряного судна для контрабанди.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Деталі: У суботу на світанку прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону зафіксували проліт Ан-2 з України в Румунію та у зворотному напрямку.

Вказаний літак відслідковувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли порушник направився до кордону, інформацію про це передали прикордонним нарядам, які й виявили Ан-2 на держрубежі.

Прикордонний наряд у свою чергу передав інформацію про ймовірних контрабандистів до підрозділу ППО Збройних сил України. З військового аеродрому в повітря підняли військовий літак для примусової посадки Ан-2.

Дослівно: "Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем".

Більше деталей: Про дане правопорушення повідомили підрозділам УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратури.

На даний час проводяться заходи фіксації правопорушень, в т.ч. за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством.  Відкрите кримінальне провадження за ст.334 (ККУ  Порушення правил міжнародних польотів).

 

Українська правда
Теми: контрабандакордон


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