Вчені розповіли, як вакцинація зменшує рівень смертності від коронавірусу

Інститут імені Роберта Коха (RKI) опублікував результати дослідження, що свідчать – кампанія вакцинації проти Covid-19 впливає на смертність від коронавірусної хвороби.

Джерело: DW з посиланням на Епідеміологічний бюлетень RKI

Деталі: Результати математичного моделювання свідчать, що організована Covid-вакцинація у Німеччині запобігла 38 тисячам смертей в країні у період з січня по липень 2021 року.

Для аналізу експерти змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації: з кампанією вакцинації і без неї.

За даними RKI, застосування немедикаментозних профілактичних заходів спільно з вакцинацією допомогло запобігти 706 тисячам заражень та знизити на 76,6 тис. кількість пацієнтів у медичних установах (в тому числі на близько 19,6 тис. хворих, які потребували б інтенсивної терапії).

Фахівці констатували, що завдяки щепленням Німеччині вдалося уникнути близько 38,3 тис. смертей від коронавірусу.

Дослівно: "Дані доводять суттєву користь вакцинації проти коронавірусу вже в перші 6,5 місяців кампанії в Німеччині в 2021 році".