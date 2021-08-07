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"Олександрія" здолала "Шахтар" у матчі 3 туру Прем'єр-ліги

Субота, 7 серпня 2021, 21:25
Олександрія здолала Шахтар у матчі 3 туру Прем'єр-ліги

"Олександрія" завдала поразки донецькому "Шахтарю" у  матчі 3 туру української Прем'єр-Ліги. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь команди з Олександрії.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у суботу, 7 серпня.

"Олександрія" забила швидкий гол у ворота "Шахтаря". На шостій хвилині після пасу з флангу Максим Третяков з лінії воротарського майданчика пробив у кут воріт - 1:0. "Гірники" зуміли поновити рівновагу на 15-й хвилині. Після прострілу від Додо Віктор Корнієнко замикає передачу, забивши з пару метрів у порожні ворота - 1:1.

Гості на цьому не зупинилися і зуміли повести в рахунку ще в першому таймі. На 21-й хвилині не надто складний удар Кирила Ковальця не зумів взяти Анатолій Трубін - 2:1. "Олександрія" навіть після другого голу у ворота "Шахтаря" не відсиджувалася в обороні і провела кілька небезпечних атак.

На 38-й хвилині після удару головою Тараса Степаненка м'яч влучає у поперечку воріт "Олександрії".

Другий тайм не став переломним для "Шахтаря". "Олександрія" видала конкуретну гру і зуміла зберегти переможний рахунок до фінального свистка.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футболспорт
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