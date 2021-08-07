Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Олександрія" здолала "Шахтар" у матчі 3 туру Прем'єр-ліги

Субота, 7 серпня 2021, 21:25

"Олександрія" завдала поразки донецькому "Шахтарю" у  матчі 3 туру української Прем'єр-Ліги. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь команди з Олександрії.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у суботу, 7 серпня.

"Олександрія" забила швидкий гол у ворота "Шахтаря". На шостій хвилині після пасу з флангу Максим Третяков з лінії воротарського майданчика пробив у кут воріт - 1:0. "Гірники" зуміли поновити рівновагу на 15-й хвилині. Після прострілу від Додо Віктор Корнієнко замикає передачу, забивши з пару метрів у порожні ворота - 1:1.

Гості на цьому не зупинилися і зуміли повести в рахунку ще в першому таймі. На 21-й хвилині не надто складний удар Кирила Ковальця не зумів взяти Анатолій Трубін - 2:1. "Олександрія" навіть після другого голу у ворота "Шахтаря" не відсиджувалася в обороні і провела кілька небезпечних атак.

На 38-й хвилині після удару головою Тараса Степаненка м'яч влучає у поперечку воріт "Олександрії".

Другий тайм не став переломним для "Шахтаря". "Олександрія" видала конкуретну гру і зуміла зберегти переможний рахунок до фінального свистка.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг

Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей

У МОЗ розповіли, коли вакцинуватися тим, хто перехворів коронавірусом

"Олександрія" здолала "Шахтар" у матчі 3 туру Прем'єр-ліги

відеоУ Києві попрощалися з Євгеном Марчуком

Усі новини...
футбол
Кінець епохи: Мессі йде з "Барселони" після 21 року гри за клуб
"Шахтар" виграв перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів
У Шевченка закінчився контракт зі збірною України
Останні новини
03:48
Чекаємо результатів досліджень – головний санлікар про третю дозу COVID-вакцини
02:48
На Одещині 10-річну дитину вбило струмом
02:07
Військові США завдали авіаудару по позиціях "Талібану"
01:24
У Мінську вимагають прибрати з "найкращих полиць" магазинів товари з України, Литви і Польщі
00:36
Таліби захопили ще одну столицю афганської провінції
00:10
Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг
23:56
Силовики затримали ймовірного бойовика з ОРДЛО
23:35
Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків
22:57
відео, фотоCovid-обмеження викликали у Франції чергові масштабні протести
22:33
У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей
Усі новини...