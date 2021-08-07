У МОЗ розповіли, коли вакцинуватися тим, хто перехворів коронавірусом

Щепитися проти Covid-19 потрібно навіть у разі, якщо людина перенесла коронавірусну хворобу, проте необхідно дотримуватися певних рекомендацій.

Джерело: головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За словами Кузіна, наразі немає чітких даних, який саме титр антитіл повною мірою захищає людину від коронавірусної хвороби.

Водночас діє загальна рекомендація зробити Covid-щеплення через 6 місяців після перенесеної коронавірусної інфекції.

Він також наголосив, що чекати пів року після хвороби не варто тим, хто працює в критичній інфраструктурі, наприклад, це стосується освітян і медичних працівників. Їм варто щепитися раніше, щойно з'явиться можливість.

Пряма мова: "Зараз немає специфічної або визнаної цифри, який титр антитіл повністю захищає від коронавірусної хвороби. В процесі вивчення зараз саме ефективність набутого імунітету або імунітету після вакцинації, це питання розглядалося національними експертами з питань імунізації.

Зараз діє рекомендація така, що, незважаючи на те, чи ви перехворіли, чи ні, все рівно є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію після 6 місяців після завершення хвороби. Це загальна рекомендація. Тобто людина одужала, шість місяців (пройшло - УП) і можна вакцинуватися".