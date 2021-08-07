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Covid-обмеження викликали у Франції чергові масштабні протести

Субота, 7 серпня 2021, 22:57
Covid-обмеження викликали у Франції чергові масштабні протести
Фото Себастьяна Бозона для AFP

У Франції пройшли демонстрації проти обов'язкової вакцинації деяких працівників та розширення дії "паспортів здоров'я", в акціях взяли участь понад 230 тисяч людей.

Джерело: DW

Деталі: У Франції в суботу, 7 серпня, сотні тисяч людей по всій країні вийшли на вулиці, аби висловитися проти заходів уряду,  спрямованих на подолання пандемії коронавірусної хвороби. Серед таких заходів, зокрема, обов'язкова вакцинація для представників деяких професій та розширення сфери застосування так званих "паспортів здоров'я".

Протести відбуваються четверті вихідні поспіль. За оцінками правоохоронців, 7 серпня у них взяли участь 237 тисяч людей, що більше, ніж минулих вихідних.

У Парижі поліція нарахувала 17 тисяч мітингувальників, у Тулоні на протести вийшли 19 тисяч людей, у Ніцці – 10 тисяч, а в Марселі – 6 тисяч. Переважна більшість акцій протесту пройшла мирно, але сутички мали місце в Ліоні.

Протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників.

Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток": з 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торговельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно довести вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж пред'явити актуальний негативний тест. Раніше таке правило діяло для закладів культури та дозвілля.

 
 

Нагадаємо:

Вищий суд Франції підтримав новий закон, який  передбачає допуск до ресторанів і торгових центрів за "паспортами здоров'я", а також обов’язкові щеплення від коронавірусу серед медичних працівників до середини вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціямітингикоронавірус
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