Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг
Неділя, 8 серпня 2021, 00:10
Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Поблизу Тернополя зійшов з рейок локомотив та трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357 Рахів - Київ".
"Наразі пасажирів першого вагона пересаджено до інших вагонів, приймається рішення щодо технології прослідування поїзда далі".
"У разі затримки інших поїздів інформуватимемо додатково".
Деталі: Як повідомляють в Укрзалізниці, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
На місце події виїхала комісія, аби розслідувати випадок.
Через інцидент у дорозі затримається зустрічний потяг №358 Київ – Рахів.
Українська правда