Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг

Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Поблизу Тернополя зійшов з рейок локомотив та трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357 Рахів - Київ".

"Наразі пасажирів першого вагона пересаджено до інших вагонів, приймається рішення щодо технології прослідування поїзда далі".

"У разі затримки інших поїздів інформуватимемо додатково".

Деталі: Як повідомляють в Укрзалізниці, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події виїхала комісія, аби розслідувати випадок.

Через інцидент у дорозі затримається зустрічний потяг №358 Київ – Рахів.