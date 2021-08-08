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Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг

Неділя, 8 серпня 2021, 00:10
Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг

Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Поблизу Тернополя зійшов з рейок локомотив та трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357 Рахів - Київ".

"Наразі пасажирів першого вагона пересаджено до інших вагонів, приймається рішення щодо технології прослідування поїзда далі".

"У разі затримки інших поїздів інформуватимемо додатково".

Деталі: Як повідомляють в Укрзалізниці, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події виїхала комісія, аби розслідувати випадок.

Через інцидент у дорозі затримається зустрічний потяг №358 Київ – Рахів.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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