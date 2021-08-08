В Італії пройшли багатотисячні протести проти COVID-паспортів

В Італії пройшли протести проти вимоги пред’являти так званий "зелений паспорт", який доводить вакцинацію, тестування або одужання від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Тисячі противників "зелених паспортів" зібралися в Мілані проти зобов’язання, яке діє з 6 серпня, демонструвати свідоцтво про вакцинацію, щоб сидіти в барах та ресторанах, відвідувати спортзал чи музеї.

Демонстранти зібралися на площі Скала, де знаходиться штаб-квартира муніципалітету Мілана. Багато протестувальників носили зірку Давида з написом "не щеплені". Під час маршу вулицями міста демонстранти скандувади гасла проти журналістів, вірусологів, уряду..

Нова демонстрація проти "зелених паспортів" пройшла в центрі Риму. Близько 1500 людей на Пьяцца-дель-Пополо в другій половині взяли участь у сидячому протесті.

Близько ста учасників рухів "No Vax" і противників "зеленого паспорт" зібралися в Неаполі на площі Данте, звідки - в гармонії з іншими італійськими містами - подібні демонстрації також розпочалися останніми тижнями, знову ж у суботу. Протестувальники скандували такі гасла, як "Руки від дітей" і "Сором, ганьба". Вони також просять, щоб їх прийняв губернатор Кампанії Вінченцо Де Лука.

Кілька десятків людей зібралися на площі Сан-Фіренце в столиці Тоскани, щоб протестувати проти зобов'язання мати зелений паспорт. Учасники ініціативи, про яку повідомили поліцію та отримали відповідний дозвіл, демонстрували численні плакати з написами, які стверджували про свободу вибору вакцин та заперечення проти використання зеленого паспорта.