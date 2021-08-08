Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Італії пройшли багатотисячні протести проти COVID-паспортів

Неділя, 8 серпня 2021, 12:16

В Італії пройшли протести проти вимоги пред’являти так званий "зелений паспорт", який доводить вакцинацію, тестування або одужання від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Тисячі противників "зелених паспортів" зібралися в Мілані проти зобов’язання, яке діє з 6 серпня, демонструвати свідоцтво про вакцинацію, щоб сидіти в барах та ресторанах, відвідувати спортзал чи музеї.

Демонстранти зібралися на площі Скала, де знаходиться штаб-квартира муніципалітету Мілана. Багато протестувальників носили зірку Давида з написом "не щеплені". Під час маршу вулицями міста демонстранти скандувади гасла проти журналістів, вірусологів, уряду..

Нова демонстрація проти "зелених паспортів" пройшла в центрі Риму. Близько 1500 людей на Пьяцца-дель-Пополо в другій половині взяли участь у сидячому протесті.

Близько ста учасників рухів "No Vax" і противників "зеленого паспорт" зібралися в Неаполі на площі Данте, звідки - в гармонії з іншими італійськими містами - подібні демонстрації також розпочалися останніми тижнями, знову ж у суботу. Протестувальники скандували такі гасла, як "Руки від дітей" і "Сором, ганьба". Вони також просять, щоб їх прийняв губернатор Кампанії Вінченцо Де Лука.

Кілька десятків людей зібралися на площі Сан-Фіренце в столиці Тоскани, щоб протестувати проти зобов'язання мати зелений паспорт. Учасники ініціативи, про яку повідомили поліцію та отримали відповідний дозвіл, демонстрували численні плакати з написами, які стверджували про свободу вибору вакцин та заперечення проти використання зеленого паспорта.

Теми: мітингиІталіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження

На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії

Катування Луценка і Вербицького: одного з підозрюваних повернули за ґрати

відео, фотоПартія "Слуга Народу" влаштувала табір із "запальними танцями" та йогою

перелікУкраїна на Олімпійських іграх здобула 19 медалей

ЄС пояснив, за яких умов зніме санкції з Білорусі

Усі новини...
мітинги
Covid-обмеження викликали у Франції чергові масштабні протести
Поновились протести проти “паспорта здоров’я” у Франції
Після протестів на Кубі безвісти зникли понад 500 людей – ЗМІ
Останні новини
18:37
Співголова німецьких "Зелених" заступився за кандидатку у канцлери
18:22
Річниця вторгнення РФ до Грузії: МЗС закликає світ тиснути на Росію
17:54
Українця визнали найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади
17:49
Курс гривні до долара складе 28.2 гривні в кінці року: прогнози КШЕ
17:43
ООС: окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів, без втрат
17:30
фотоУ центрі Києва пройшла акція пам'яті білоруса Шишова
16:57
У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження
16:25
У Туреччині зросла кількість жертв ДТП з автобусом
16:16
У понеділок до +35, у вівторок пів України охоплять дощі
15:59
На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії
Усі новини...