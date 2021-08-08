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Партія "Слуга Народу" влаштувала табір із "запальними танцями" та йогою

Неділя, 8 серпня 2021, 13:47
Ілюстративне фото, автор Monkey Business Images/REX

"Зе!Молодіжка" – крило партії "Слуга Народу" – влаштувало триденний табір у Скадовську для молоді. Серед іншого, учасників кемпу розважав нардеп Давид Арахамія у ролі ді-джея.

Джерело: пресслужба політсили

Деталі: Повідомляється, що в межах табору пройшли "лекції, запальні вечірки, тренування з йоги, квести та філософський клуб із народними депутатами".

 

Наприкінці другого дня кемпу організатори влаштували для учасників концерт українського гурту LATEXFAUNA та танці.

 

Нардеп з фракції СН Роман Грищук опублікував у сторіс Instagram відео, як його колега, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія "запалює" для молоді у ролі ді-джея.

Українська правда
Теми: Слуга народуАрахамія


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