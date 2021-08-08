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Греція шостий день бореться з руйнівними лісовими пожежами

Неділя, 8 серпня 2021, 14:04
Греція шостий день бореться з руйнівними лісовими пожежами

Лісові пожежі у Греції вирують шостий день поспіль, неконтрольованою лишається ситуація на острові Евбея поблизу Афін, звідки довелося евакуювати тисячі людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежі, які останніми днями загрожували північним передмістям Афін, дещо згасли. Але полум’я на Евбеї, великому острові на схід від столиці, швидко розрослося на кілька фронтів, покриваючи тисячі гектарів незайманого лісу, змусивши евакуювати десятки сіл.

"Я відчуваю злість. Я втратила свій будинок ... наступного дня нічого не буде таким же", - розповіла одна з евакуйованих мешканок острова.

"Це катастрофа. Величезна. Наші села зруйновані, нічого не залишилося від наших будинків, від нашого майна, нічого, нічого", - сказала вона.

Лісові пожежі спалахнули у багатьох частинах країни під час тижневої спеки, найгіршої за останні три десятиліття в Греції, з високими температурами та спекотним вітром. По всій країні горіли безліч лісів, а десятки будинків та підприємств були зруйновані.

Більше 570 пожежників гасять пожежу на Евбеї.

Берегова охорона евакуювала понад 2000 людей, у тому числі багато літніх жителів, з різних частин острова з вівторка.

Кілька країн прислали допомогу Греції у зв’язку з пожежами. Допомогу надають також 100 пожежників з України, які прибули до Греції у п’ятницю.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Греціяпожежа
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