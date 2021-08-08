Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українські пожежники врятували два населених пункти у Греції

Неділя, 8 серпня 2021, 15:26

Українські рятувальники впродовж минулої доби ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2 250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, передає "Європейська правда".

"Протягом 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" у Греції ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту 2 тис. 250 м, глибиною до 200 м, врятовано 2 населених пункти с. Спатарі та с. Метохи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнили в Держслужбі, врятовано від вогню 27 житлових будинків, 1 культову споруду, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.

Роботи з ліквідації пожеж у Греції тривають.

Як повідомлялося, лісові пожежі у Греції вирують шостий день поспіль, неконтрольованою лишається ситуація на острові Евбея поблизу Афін, звідки довелося евакуювати тисячі людей.

Лісові пожежі спалахнули у багатьох частинах країни під час тижневої спеки, найгіршої за останні три десятиліття в Греції, з високими температурами та спекотним вітром. По всій країні горіли безліч лісів, а десятки будинків та підприємств були зруйновані.

Кілька країн прислали допомогу Греції у зв’язку з пожежами. Допомогу надають також 100 пожежників з України, які прибули до Греції у п’ятницю.

Теми: ГреціяпожежаДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Соратниця Навального Соболь виїхала з Росії – росЗМІ

фото, відеоНа марші солідарності з білорусами в Києві сталися сутички

Окупанти зірвали богослужіння в монастирі ПЦУ в Криму

У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження

На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії

Катування Луценка і Вербицького: одного з підозрюваних повернули за ґрати

Усі новини...
Греція
Греція шостий день бореться з руйнівними лісовими пожежами
Сотні пожеж та вогнеборці з України: посольство розповіло про стихію у Греції
Жителі Афін скаржаться на нестерпну якість повітря через лісові пожежі
Останні новини
22:23
Соратниця Навального Соболь виїхала з Росії – росЗМІ
21:45
фото, відеоНа марші солідарності з білорусами в Києві сталися сутички
21:26
"Динамо" у матчі з двома пенальті перемагає "Зорю"
21:11
У Кривому Розі колишній військовий постраждав від вибуху гранати
20:30
Новини економіки: прогноз рейтингу України, розподіл траншу МВФ
20:01
Харків'янин грозився підірвати під'їзд багатоповерхівки, мешканців евакуювали
19:32
У Латвії розбився приватний літак, загинув пілот з Литви
19:16
Окупанти зірвали богослужіння в монастирі ПЦУ в Криму
18:37
Співголова німецьких "Зелених" заступився за кандидатку у канцлери
18:22
Річниця вторгнення РФ до Грузії: МЗС закликає світ тиснути на Росію
Усі новини...