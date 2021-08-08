Українські пожежники врятували два населених пункти у Греції

Українські рятувальники впродовж минулої доби ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2 250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, передає "Європейська правда".

"Протягом 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" у Греції ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту 2 тис. 250 м, глибиною до 200 м, врятовано 2 населених пункти с. Спатарі та с. Метохи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнили в Держслужбі, врятовано від вогню 27 житлових будинків, 1 культову споруду, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.

Роботи з ліквідації пожеж у Греції тривають.

Як повідомлялося, лісові пожежі у Греції вирують шостий день поспіль, неконтрольованою лишається ситуація на острові Евбея поблизу Афін, звідки довелося евакуювати тисячі людей.

Лісові пожежі спалахнули у багатьох частинах країни під час тижневої спеки, найгіршої за останні три десятиліття в Греції, з високими температурами та спекотним вітром. По всій країні горіли безліч лісів, а десятки будинків та підприємств були зруйновані.

Кілька країн прислали допомогу Греції у зв’язку з пожежами. Допомогу надають також 100 пожежників з України, які прибули до Греції у п’ятницю.