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Співголова німецьких "Зелених" заступився за кандидатку у канцлери

Неділя, 8 серпня 2021, 18:37

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек у неділю став на захист кандидатки від партії на посаду канцлера  Анналени Бербок і відкинув пропозиції замінити її після того, як вона припустилася низки помилок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німецькі "Зелені" перед виборами навіть ненадовго випередили консервативний блок канцлерки Ангели Меркель після того, як у квітні вони призначили Анналену Бербок своїм кандидатом на пост канцлера, але з тих пір втратили позиції.

Позначена помилками кампанія Бербок включає скандал з плагіатом та скандал з приводу виплати різдвяної премії, про яку вона не повідомила парламенту.

"Пані Бербок підходить для посади канцлера, і наше завдання полягає в тому, щоб "Зелені" були сильними", - сказав Габек.

На запитання, чи повинні "Зелені" замінити Бербок на посаді їх кандидата на пост канцлера, Габек відповів: "Ні, це не обговорюється".

"У кампанії "Зелених" було кілька проблем, але ... я з нетерпінням чекаю кінця серпня та вересня. Все можливо",- сказав Габек, який є одним із лідерів партії разом з Бербок.

Опитування громадської думки INSA, опубліковане раніше у неділю, показало, що ліві соціал-демократи (SPD) вирівнюються з "Зеленими" в рейтингах на 18%, і йдуть за консерваторами Меркель з 26%.

Опитування показало, що у гіпотетичному прямому голосуванні за канцлера кандидат від SPD Олаф Шольц далеко попереду з підтримкою 27%. Консерватор Армін Лашет має підтримку в 14%, на один пункт випереджаючи Бербок.

Теми: Німеччина


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