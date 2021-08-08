Окупанти зірвали богослужіння в монастирі ПЦУ в Криму

Представники "силових структур" окупаційної влади Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району.

Джерело: представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у Facebook, "Голос Криму"

Дослівно Кориневич: "Сьогодні знову представники окупаційної адміністрації Російської Федерації вчиняють незаконні дії проти Кримської єпархії Православної Церкви України, не дають проводити богослужіння і складають "протоколи".

Порушення прав віруючих, свободи совісті та віросповідання є системними порушеннями прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Деталі: Як повідомляє видання "Голос Криму", незаконні дії здійснили слідчі "Центру протидії екстремізму" м. Сімферополя, керівником яких є майор Горєванов Володимир Вікторович.

Настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії "силовики" пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні у невідповідності до російського законодавства. Діють вони за рішенням "Міністерства юстиції Республіки Крим".

"Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір`я монастиря і почали складати протоколи", – повідомив митрополит Климент Сімферопольський та Кримський ПЦУ.

Довідка: Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України Криму є одним із семи парафіяльних структур ПЦУ Криму, що залишилися та надалі здійснюють молебні в окупованому Криму.