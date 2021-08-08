Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кривому Розі колишній військовий постраждав від вибуху гранати

Неділя, 8 серпня 2021, 21:11
фото поліції

У Кривому Розі колишній АТОвець постраждав від вибуху гранати, його в тяжкому стані доставили до лікарні.

Джерело: Криворізьке районне управління поліції, Перший міський

Дослівно поліція: "У Кривому Розі внаслідок вибуху гранати постраждав чоловік, поліція з’ясовує обставини. 61-річного потерпілого в тяжкому стані було доставлено до лікарні.

За попередньою інформацією, 8 серпня ввечері біля одного із будинків по вул. Кармелюка в руках у місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок вибуху перехожі громадяни не постраждали".

Деталі: Разом з тим, видання "Перший міський" повідомляє, що приблизно о 17:30 до правоохоронців зателефонував містянин, який розповів, що збирається підірватися на гранаті. Чоловік швидко кинув слухавку.

Правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, виявили даного чоловіка з двома гранатами. Одна із них була у руках без чеки. Друга вибухнула під самим чоловіком. Той снаряд, що залишився цілим, не здетонував, його вдалося відібрати та вставити чеку назад.

За даними видання, чоловік – колишній військовослужбовець на ім’я Андрій, який захищав кордони нашої держави безпосередньо в зоні проведення АТО з початку бойових дій та має поранення ноги.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Афганістані "Талібан" за день захопив столиці трьох провінцій

Соратниця Навального Соболь виїхала з Росії – росЗМІ

фото, відеоНа марші солідарності з білорусами в Києві сталися сутички

Окупанти зірвали богослужіння в монастирі ПЦУ в Криму

У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження

На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії

Усі новини...
Останні новини
05:45
Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці – Шмигаль
04:45
фотоДТП у Туреччині: 6 загиблих, 11 потерпілих
03:46
Пожежі у Греції: евакуйовано 2 тисячі людей, вітер наближає полум’я до сіл
02:48
У Каліфорнії пожежа знищила місто і охопила понад 187 га
01:53
Під час зустрічі Зеленського з Байденом обговорять три блоки питань – Кулеба
01:08
Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорногорії
00:30
В Афганістані "Талібан" за день захопив столиці трьох провінцій
23:27
У Білорусі зі шкільної програми виключили опозиціонерку Алексієвич
23:08
МОЗ планує до осені забезпечити діагностику "Дельти" в кожній області
22:45
Призер Олімпіади Горуна підтримав Магучіх: Спорт поза політикою
Усі новини...