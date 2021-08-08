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У Кривому Розі колишній військовий постраждав від вибуху гранати

Неділя, 8 серпня 2021, 21:11
У Кривому Розі колишній військовий постраждав від вибуху гранати
фото поліції

У Кривому Розі колишній АТОвець постраждав від вибуху гранати, його в тяжкому стані доставили до лікарні.

Джерело: Криворізьке районне управління поліції, Перший міський

Дослівно поліція: "У Кривому Розі внаслідок вибуху гранати постраждав чоловік, поліція з’ясовує обставини. 61-річного потерпілого в тяжкому стані було доставлено до лікарні.

За попередньою інформацією, 8 серпня ввечері біля одного із будинків по вул. Кармелюка в руках у місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок вибуху перехожі громадяни не постраждали".

Деталі: Разом з тим, видання "Перший міський" повідомляє, що приблизно о 17:30 до правоохоронців зателефонував містянин, який розповів, що збирається підірватися на гранаті. Чоловік швидко кинув слухавку.

Правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, виявили даного чоловіка з двома гранатами. Одна із них була у руках без чеки. Друга вибухнула під самим чоловіком. Той снаряд, що залишився цілим, не здетонував, його вдалося відібрати та вставити чеку назад.

За даними видання, чоловік – колишній військовослужбовець на ім’я Андрій, який захищав кордони нашої держави безпосередньо в зоні проведення АТО з початку бойових дій та має поранення ноги.

"Українська правда" у Threads

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