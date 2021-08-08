На марші солідарності з білорусами в Києві сталися сутички
У Києві пройшов марш солідарності з білорусами, на якому сталися сутички.
Джерело: Hromadske
Деталі: Кілька сотень людей пройшли маршем від посольства Білорусі до Майдану Незалежності на знак солідарності з білорусами.
Учасники заходу також вшановували пам'ять голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним.
Вони також зупинились біля пам'ятників Павлу Шеремету та Михайлу Жизневському. Їхню пам'ять вони вшанували хвилиною мовчання.
Учасники демонстрації прийшли з червоно-білими прапорами. Люди вигукували "Живе Беларусь", "Лукашенка в автозак", "Віримо, можемо, переможемо".
Коли учасники маршу поверталися на Майдан Незалежності, з'явилася група націоналістів. Деякі з них є представниками "Нацкорпусу", однак вони зазначали, що беруть участь у заході не від цієї організації.
Побачивши представників руху анархістів, які також прийшли на марш, вони зазначили про провокації та намагалися зірвати плакат останніх. Між сторонами сталися сутички, з обидвох боків застосовували перцеві балончики.
На марші солідарності з білорусами відбулися сутички між анархістами та націоналістами pic.twitter.com/LcpYwJw4Kt— hromadske (@HromadskeUA) August 8, 2021
Після цього підійшли правоохоронці, які пояснили, що захід має відбуватися без символік та політичних партій, тому плакат анархістів згорнули.
Учасники заходу також запланували перегляд фільму про протести.