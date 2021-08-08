На марші солідарності з білорусами в Києві сталися сутички

У Києві пройшов марш солідарності з білорусами, на якому сталися сутички.

Джерело: Hromadske

Деталі: Кілька сотень людей пройшли маршем від посольства Білорусі до Майдану Незалежності на знак солідарності з білорусами.

Учасники заходу також вшановували пам'ять голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним.

Вони також зупинились біля пам'ятників Павлу Шеремету та Михайлу Жизневському. Їхню пам'ять вони вшанували хвилиною мовчання.

фото Укрінформ

Учасники демонстрації прийшли з червоно-білими прапорами. Люди вигукували "Живе Беларусь", "Лукашенка в автозак", "Віримо, можемо, переможемо".

Коли учасники маршу поверталися на Майдан Незалежності, з'явилася група націоналістів. Деякі з них є представниками "Нацкорпусу", однак вони зазначали, що беруть участь у заході не від цієї організації.

Побачивши представників руху анархістів, які також прийшли на марш, вони зазначили про провокації та намагалися зірвати плакат останніх. Між сторонами сталися сутички, з обидвох боків застосовували перцеві балончики.

На марші солідарності з білорусами відбулися сутички між анархістами та націоналістами pic.twitter.com/LcpYwJw4Kt — hromadske (@HromadskeUA) August 8, 2021

Після цього підійшли правоохоронці, які пояснили, що захід має відбуватися без символік та політичних партій, тому плакат анархістів згорнули.

Укрінформ

Учасники заходу також запланували перегляд фільму про протести.