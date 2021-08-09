У Каліфорнії пожежа знищила місто і охопила понад 187 га

Масштабна пожежа "Діксі" на півночі Каліфорнії стала другою за величиною в історії штату.

Джерело: AFP із посиланням на владу штату

Деталі: Станом на неділю вогонь знищив 463 477 акрів (187 562 га), тепер він охоплює територію, більшу за Лос-Анджелес.

Пожежа "Діксі" – найбільша активна пожежа у Сполучених Штатах і одна з 11 великих пожеж у Каліфорнії.

У суботу губернатор Ґевін Ньюсом відвідав знищене вогнем місто Грінвілл і висловив "глибоку вдячність" командам, які борються з полум'ям.

Він сказав, що влада повинна виділити більше ресурсів на управління лісами та запобігання пожежам.

Але додав, що "ці пожежі спричинені кліматом".

Зміна клімату посилює посухи, які висушують регіони, створюючи ідеальні умови для поширення лісових пожеж, що завдають небувалого матеріального та екологічного збитків.

У результаті пожежі "Діксі" в суботу постраждали троє пожежників.

Слабкий вітер і підвищена вологість допомогли вогнеборцям, але рятувальники готуються до того, що найближчими днями температура перевищить 100 градусів за Фаренгейтом (38 градусів за Цельсієм).

Сильний дим унеможливлював роботу пожежних бригад у деяких районах.

Офіс шерифу округу Плумас заявив, що у розшуку знаходиться три особи, які вважаються зниклими безвісти, а ще двох виявили на вихідних.

Пожежа "Діксі" вже знищила близько 400 будівель, і зараз із нею борються 5000 осіб.

Незважаючи на неодноразові накази влади про евакуацію, деякі жителі залишаються на місцях, вважаючи за краще гасити пожежу самостійно, а не покидати своє майно.

До кінця липня кількість спалених гектарів у Каліфорнії зросла більш ніж на 250% у порівнянні з 2020 роком.

За попередніми даними, пожежу в Діксі спричинило дерево, яке впало на кабель живлення, що належить регіональній комунальній компанії Pacific Gas & Company (PG&E), приватному оператору, якого раніше звинувачували у пожежі в 2018 році, в результаті якої загинули 86 людей.

Що передувало: Рекордно висока температура спричинила масштабні пожежі на півночі Каліфорнії.

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