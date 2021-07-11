Спека в Каліфорнії спричинила масштабні пожежі, евакуювали майже 3 тисячі людей

Рекордно висока температура спричинила масштабні пожежі на півночі Каліфорнії.

Джерело: АР

Деталі: У Каліфорнії зафіксували спеку у 130 градусів за Фаренгейтом (54 за Цельсієм).

Як наслідок, у північних гірських районах Каліфорнії сталося кілька великих пожеж, які знищили більше десятка будинків.

Влада евакуювала близько 2800 людей і закрила майже 200 квадратних миль (518 квадратних кілометрів) Національного лісу Пламас.

Місцеві пожежники заявляють, що висота полум’я сягала 31 метра, що ускладнило гасіння і змусило зосередитися на будівництві бульдозерних ліній для захисту будинків.

Більше 1200 рятувальників підняли літаками для приборкання пожежі.

Проте повітря настільки сухе, що частина води, скинута літаками, випаровувалася, не долітаючи до землі.

Нагадаємо: Влада штату Каліфорнія в США у жовтні 2019 року заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.