ДТП у Туреччині: 6 загиблих, 11 потерпілих
Понеділок, 9 серпня 2021, 04:45
6 жертв і 11 постраждалих через аварію за участю службового автобуса, що сталася у районі Кемальпаша в провінції Ізмір на заході Туреччини.
Джерело: губернатор провінції Ізмір Явуз Селім Кошер у twitter, Укрінформ
Пряма мова Кошера: "6 громадян загинули, 11 отримали поранення у результаті аварії транспортного засобі, який зіткнувся та перекинувся через огородження у результаті втрати водієм керування".
Деталі: ДТП сталася в районі Кемальпаша, по дорозі до населеного пункту Саричали.
На фото, оприлюднених ЗМІ, видно, що мікроавтобус перекинувся та став дибки, врізавшись у дерево.
Нагадаємо: Пасажирський автобус перекинувся на заході Туреччини вранці 8 серпня, загинули щонайменше 14 людей і поранені 18.