Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП у Туреччині: 6 загиблих, 11 потерпілих

Понеділок, 9 серпня 2021, 04:45
ДТП у Туреччині: 6 загиблих, 11 потерпілих
ФОТО: gazetetek

6 жертв і 11 постраждалих через аварію за участю службового автобуса, що сталася у районі Кемальпаша в провінції Ізмір на заході Туреччини.

Джерело: губернатор провінції Ізмір Явуз Селім Кошер у twitter, Укрінформ

Пряма мова Кошера: "6 громадян загинули, 11 отримали поранення у результаті аварії транспортного засобі, який зіткнувся та перекинувся через огородження у результаті втрати водієм керування".

Деталі: ДТП сталася в районі Кемальпаша, по дорозі до населеного пункту Саричали.

 

На фото, оприлюднених ЗМІ, видно, що мікроавтобус перекинувся та став дибки, врізавшись у дерево.

 

Нагадаємо: Пасажирський автобус перекинувся на заході Туреччини вранці 8 серпня, загинули щонайменше 14 людей і поранені 18.

Теми: ТуреччинаДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Туреччина
На південному сході Туреччини знову стався сильний землетрус, є постраждалі
Відомому журналісту в Туреччині оголосили вирок СМС-повідомленням
Росія надаватиме консульські послуги на невизнаному Північному Кіпрі
Останні новини
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
Усі новини...
Реклама: