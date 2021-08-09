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ДТП у Туреччині: 6 загиблих, 11 потерпілих

Понеділок, 9 серпня 2021, 04:45
ФОТО: gazetetek

6 жертв і 11 постраждалих через аварію за участю службового автобуса, що сталася у районі Кемальпаша в провінції Ізмір на заході Туреччини.

Джерело: губернатор провінції Ізмір Явуз Селім Кошер у twitter, Укрінформ

Пряма мова Кошера: "6 громадян загинули, 11 отримали поранення у результаті аварії транспортного засобі, який зіткнувся та перекинувся через огородження у результаті втрати водієм керування".

Деталі: ДТП сталася в районі Кемальпаша, по дорозі до населеного пункту Саричали.

 

На фото, оприлюднених ЗМІ, видно, що мікроавтобус перекинувся та став дибки, врізавшись у дерево.

 

Нагадаємо: Пасажирський автобус перекинувся на заході Туреччини вранці 8 серпня, загинули щонайменше 14 людей і поранені 18.

Теми: ТуреччинаДТП


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