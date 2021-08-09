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РФ починає масштабні військові навчання, у тому числі на окупованих територіях

Понеділок, 9 серпня 2021, 08:47
РФ починає масштабні військові навчання, у тому числі на окупованих територіях
Фото Міноборони РФ

Російська армія починає масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу російського військового відомства

Деталі: Фахівці всіх родів військ Південного військового округу (ПВО) із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії починають тиждень з масштабних батальйонних тактичних навчань на півдні Росії а також в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.

Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань розпочинається 9 серпня.

Навчання відбудуться на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській та Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в захопленому Росією Криму і на російських військових базах у Вірменії, в окупованих Абхазії і Південній Осетії. Триватимуть вони до 15 вересня.

Зазначається, що в рамках навчань мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання представники всіх родів військ.

Крім того, в єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включно з кораблями ЧФ і КФЛ.

Навчання відбудуться також із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення тощо.

Уточнюється, що для участі в спільних заходах бойової підготовки щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяармія
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