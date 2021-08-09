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Велика лісова пожежа спалахнула у Чорногорії

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:26
Велика лісова пожежа спалахнула у Чорногорії

У Чорногорії в місцевості Мало Брдо поблизу Подгориці спалахнула лісова пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Пожежа спалахнула у другій половині дня у неділю. Вогонь поширився дуже швидко з огляду на сильний вітер, під загрозою опинилися житлові будинки.

Завдяки оперативному втручанню пожежників вогонь вдалося стримати.

Мер Подгориці Іван Вукович заявив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги вдень і вночі охороняють Горицю та Любович, хтось "скористався можливістю" і розпалив пожежу на Мало Брдо. Служба захисту вже на місці" - написав він у Twitter.

Вукович висловив сподівання на ефективну роботу поліції у виявленні зловмисника.

 

Як відомо, з минулого тижня масштабні лісові пожежі вирують у Греції, Албанії, Північній Македонії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорногорія
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