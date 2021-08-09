У норвезькому порту горить російський траулер, на борту чути вибухи

У норвезькому порту Кіркенес загорівся російський траулер, гасіння пожежі припинили через вибухи на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Минулої ночі рибальське судно відбуксирували з порту, а мешканцям Кіркенеса наказали залишатися вдома і закрити вікна через хмари їдкого диму з корабля.

"Щойно ми відбуксирували рибальський човен до пляжу, як на борту пролунав вибух" - розповів капітан буксирного судна Пер Бергманн.

Поліція відмовилася від гасіння пожежі на російському човні.

"Стався значний вибух, уламки розкидало на значній відстані навколо човна. Через це норвезькі служби відійшли від човна на відстань від 300 до 400 метрів", - сказав керівник операції поліції Лео Йохансен.

Наразі судно через зміну напрямку вітру віднесло далі від берега.

"Бажано, щоб човен знаходився якомога ближче до суші, тому що, якщо він вийде у більш глибокі води, збір дизельного палива стане великим викликом", - зазначив Йохансен.

На борту знаходиться 47 тонн дизельного палива.