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Літо в розпалі: прогноз на вівторок

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:43

В Україні очікується спекотна погода, місцями дощі з грозами.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Ловимо завтрашній атмосферний фронт в Україні! Бо, схоже, з найближчої синоптичної перспективи, лише у вівторок у нас є шанс на дощі.

Короткочасні грозові дощі 10-го серпня через діяльність атмосферного фронту та, так званої, лінії сходження, вздовж якої сходяться вітри різних напрямків і зростає ймовірність дощу, випадатимуть нерівномірно.

Лише північно-західна частина України (хто відпочиває на Шацьких озерах, тому буде ясно й сухо)) втримається від опадів".

Деталі: За словами Діденко, температура повітря найближчої доби в Україні суттєво не мінятиметься.

Протягом дня найсвіжішим залишиться Захід України, +23, +27 градусів, на Півдні та Сході переважатиме спека: +28, +33 градуси.

На решті території у вівторок очікується +26+30 градусів.

У Києві 10-го серпня місцями ймовірний короткочасний дощ та гроза. Денна температура повітря досягатиме +28+30 градусів.

Тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади – навряд, вказує синоптикиня.

Пряма мова: "Найближчі вихідні, 14 серпня, на Маковія, та 15 серпня обіцяють в Україні чудову погоду - сонечко, білі хмарки, комфортну температура повітря, не вищу +24+30 градусів.

Хоча й сьогодні понеділок - кажуть, важкий день - тому будемо вирівнювати баласт, гармонізувати настрій та робочий душевний стан планами та мріями на найближчий уїк-енд.

Бо, нагадую, літніх вихідних залишилося раз-два-три. Буквально))".

Теми: погода


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