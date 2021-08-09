Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Втрата цінних стародруків у Львові: працівниці музею арештували нерухомість

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:47
Стародрук, ілюстративне фото

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова наклав арешт на квартиру, яка належить екс-завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького.

Джерело: Наші гроші Львів з посиланням на судові матеріали

Деталі: Жінку підозрюють в тому, що вона допустила порушення при виконанні посадових обов’язків, що призвело до втрати музейних предметів.

Із ухвали суду випливає, що йдеться про втрачені книжки, через що Львівській національній галереї мистецтв Возницького завдано збитків на 5,82 млн грн.

Поліція розслідує справу ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена.

Возняк тоді казав, що була вкрадена кожна четверта старовинна книга: "Мене часто запитують, як так могло статися, як можна було вкрасти мікроавтобус або два стародруків? Переконаний – це тривало роками. І це був не спонтанний процес, а добре налагоджене і цілеспрямоване викрадення".

Про підозру зі ч.2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тодішній завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги повідомили 29 липня цього року.

Відомо також, що в рамках досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на понад 5,8 млн грн. Арешт на квартиру наклали в межах саме цього позову "з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення".

Інформація про обрання запобіжного заходу підозрюваній в Єдиному державному реєстрі судових рішень наразі відсутня.

Передісторія: Перелік втрачених музейних предметів та їх вартість директор галереї Тарас Возняк викладав у своєму блозі.

Теми: музеїЛьвів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відповів на звинувачення Лукашенка у підготовці бойовиків

У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка

Лукашенко попросив у Путіна більше грошей

СБУ викрила масштабну корупцію на державному енергетичному підприємстві

Лукашенко заявив, що міг би разом з Путіним поставити Україну "на коліна"

Бойовики ОРЛО допитали Протасевича – Лукашенко

Усі новини...
музеї
У пам'ять про Олександра Ройтбурда: Мінкульт обіцяє втілити в життя мрію митця
Помер художник Олександр Ройтбурд
Золото скіфів для Януковича, дари для Земляного Діда і три труни для Аттіли. Що знаходять в Україні "сірі" археологи 
Останні новини
21:00
Новини 9 серпня: обійми Магучіх з росіянкою, візит Меркель
20:48
"Інвестняні": інвестори можуть подавати заявки, закон запрацював
20:34
Німеччина починає постачання вакцин від коронавірусу біднішим країнам
20:15
Укренерго заявляє про критичні запаси вугілля на ТЕС
20:02
Зеленський відповів на звинувачення Лукашенка у підготовці бойовиків
19:43
Офіційний курс: гривня зміцніла до євро
19:26
США оголосили нові санкції проти режиму Лукашенка
19:08
У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка
18:42
За посаду голови Бюро економбезпеки змагатимуться 12 кандидатів
18:38
До 30-річчя Незалежності запустять арт-потяг ГогольTRAIN. Перший рейс присвятять пам'яті Ройтбурда
Усі новини...