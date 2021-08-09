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Втрата цінних стародруків у Львові: працівниці музею арештували нерухомість

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:47
Втрата цінних стародруків у Львові: працівниці музею арештували нерухомість
Стародрук, ілюстративне фото

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова наклав арешт на квартиру, яка належить екс-завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького.

Джерело: Наші гроші Львів з посиланням на судові матеріали

Деталі: Жінку підозрюють в тому, що вона допустила порушення при виконанні посадових обов’язків, що призвело до втрати музейних предметів.

Із ухвали суду випливає, що йдеться про втрачені книжки, через що Львівській національній галереї мистецтв Возницького завдано збитків на 5,82 млн грн.

Поліція розслідує справу ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена.

Возняк тоді казав, що була вкрадена кожна четверта старовинна книга: "Мене часто запитують, як так могло статися, як можна було вкрасти мікроавтобус або два стародруків? Переконаний – це тривало роками. І це був не спонтанний процес, а добре налагоджене і цілеспрямоване викрадення".

Про підозру зі ч.2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тодішній завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги повідомили 29 липня цього року.

Відомо також, що в рамках досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на понад 5,8 млн грн. Арешт на квартиру наклали в межах саме цього позову "з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення".

Інформація про обрання запобіжного заходу підозрюваній в Єдиному державному реєстрі судових рішень наразі відсутня.

Передісторія: Перелік втрачених музейних предметів та їх вартість директор галереї Тарас Возняк викладав у своєму блозі.

"Українська правда" в Threads

Теми: музеїЛьвів
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