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Світоліна – лідер світового рейтингу тенісисток за часом перебування в топ-10

Понеділок, 9 серпня 2021, 14:11
Фото з Facebook Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку і повернулася в топ-5 в оновленому рейтингу WTA.

Джерело: ZN.UA

Деталі: При цьому українка продовжила час перебування в топ-10 списку до 200 тижнів. Світоліна увійшла в першу десятку рейтингу в 2017 році і з 22 травня її не полишала.

Видання відзначає, що цей показник став рекордним серед діючих тенісисток першої десятки після того, як через 373 тижні її залишила румунка Симона Халеп.

Першою ракеткою світу залишається австралійка Ешлі Барті.

В першу п'ятірку також входять Наомі Осака (Японія), Аріна Соболенко (Білорусь) і Софія Кенін (США).

У першій сотні списку також перебувають українки Даяна Ястремська (50), Марта Костюк (58) і Ангеліна Калініна (78).

Теми: спортрейтинг


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