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Британія запровадила нові санкції проти режиму Лукашенка

Понеділок, 9 серпня 2021, 15:18
ФОТО: БЕЛТА

Велика Британія запровадила пакет торгових, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі у відповідь на триваючий підрив демократії та порушення прав людини режимом Олександра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

Авіаційні заходи передбачають заборону на польоти над Британією і приземлення білоруських авіаперевізників, а також заборону на надання технічної допомоги флоту розкішних літаків Лукашенка.

Торгові санкції торкнуться калійних добрив, нафтопродуктів, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям проти білоруського населення.

Фінансові заходи забороняють покупку цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Також передбачена заборона на надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі, а також зміни в політиці уряду Британії щодо подальшого посилення існуючого ембарго на поставки зброї.

Британія також вводить санкції проти Михайла Гуцерієва, відомого російського бізнесмена, який є одним з основних приватних інвесторів в Білорусі і давнім соратником Лукашенка. Гуцерієв надавав підтримку уряду Білорусі, в тому числі використовуючи свої ділові інтереси.

"Режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Британія не прийме дій Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Продукція державної промисловості Лукашенка не буде продаватися у Британії, а наші аерокосмічні компанії не доторкнуться до його парку розкішних літаків , - заявив глава МЗС Домінік Рааб.

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Теми: ЛукашенкосанкціїВелика Британія


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