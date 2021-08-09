Вибух на Позняках: силовики завершили розслідування

Завершено досудове розслідування у справі про вибух у житловому будинку на Позняках.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Сьогодні підозрювані та їхні адвокати з’явилися до органу досудового розслідування та отримали можливість ознайомлюватися з доказами сторони обвинувачення.

Матеріали відносно еще однієї підозрюваної, колишньої співробітниці "Київгазу", яка, за даними слідства, перебуває на неконтрольованій території Луганської області, виділені в окреме кримінальне провадження.

Жінку оголосили у розшук".

Деталі: За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 5 службових осіб АТ "Київгаз" за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п’ятьох людей та травмування трьох, стався через порушення службовими особами АТ "Київгаз" вимог ряду нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про порушення "Правил безпеки систем газопостачання", "Кодексу газорозподільних систем" та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Вказане підтверджується висновками проведених експертиз.

Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ "Київгаз", троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

Дії службовців кваліфікували за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

Вказаним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.