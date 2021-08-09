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Вибух на Позняках: силовики завершили розслідування

Понеділок, 9 серпня 2021, 15:24

Завершено досудове розслідування у справі про вибух у житловому будинку на Позняках.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Сьогодні підозрювані та їхні адвокати з’явилися до органу досудового розслідування та отримали можливість ознайомлюватися з доказами сторони обвинувачення. 

Матеріали відносно еще однієї підозрюваної, колишньої співробітниці "Київгазу", яка, за даними слідства, перебуває на неконтрольованій території Луганської області, виділені в окреме кримінальне провадження.

Жінку оголосили у розшук".

Деталі: За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 5 службових осіб АТ "Київгаз" за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п’ятьох людей та травмування трьох, стався через порушення службовими особами АТ "Київгаз" вимог ряду нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про порушення "Правил безпеки систем газопостачання", "Кодексу газорозподільних систем" та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Вказане підтверджується висновками проведених експертиз.

Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ "Київгаз", троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

Дії службовців кваліфікували за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

Вказаним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Українська правда
Теми: вибориКиїв


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