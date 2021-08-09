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У Франції підозрюваний в підпалі собору мігрант вбив священника і здався поліції

Понеділок, 9 серпня 2021, 15:55
У Франції підозрюваний в підпалі собору мігрант вбив священника і здався поліції

У французькій Вандеї, в містечку Мортань-сюр-Севр, чоловік родом з Африки вбив католицького священника та після цього сам прийшов у поліцію зізнатися у скоєному. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про загибель священника заявив у своєму Twitter міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен.

"Висловлюю підтримку усім католикам нашої країни у зв’язку з убивством священника у Вандеї. Вирушаю на місце", - повідомив він. 

За джерелами журналістів у поліції, нападник виявився тим самим мігрантом-руандійцем, якого торік затримували у зв’язку з пожежею в соборі Петра і Павла XV століття у Нанті і який відтоді перебував під наглядом. За деякий час після інциденту його прихистила католицька громада у Мортань-сюр-Севр

40-річний руандієць вранці прийшов до жандармерії Мортань-сюр-Севр та сказав, що вбив священника, з яким проживав в одному будинку. На місці священника справді знайшли мертвим. 

Міністр внутрішніх справ згодом, реагуючи на закиди лідерки "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, фактично підтвердив ці деталі. 

"Виходить що у Франції можна бути безробітним, підпалити собор у Нанті, але після цього не бути видвореним і знову скоїти злочин, вбивши священника", - заявила Ле Пен.

"Замість того, щоб висловити співчуття католицькій громаді, пані Ле Пен починає полеміку, хоча не знає деталей. Цього іноземця не могли депортувати, тому що з нього ще не зняли нагляд", - відповів їй Дарманен. 

Наразі головною версією поліція вважає психічний розлад у нападника. 

Пожежа у готичному соборі в Нанті, де руандієць працював волонтером, сталася 18 липня 2020 року. Пожежники взяли полум’я під контроль через кілька годин і повністю загасили до вечора. Вогонь повністю знищив орган.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціявбивстворелігія
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