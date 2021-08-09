Фігуранту справи вбивства журналіста Веремія значно пом’якшили запобіжний захід

Шевченківський суд відпустив з-під варти під нічний домашній арешт Павла Бялая – обвинуваченого у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія та інших злочинах.

Джерело: Адвокатська дорадча група у Facebook, коментар прокурора у справі Юлії Малашич для УП

Деталі: Хоча прокурор клопотав про продовження арешту, суддя Оксана Голуб вирішила інакше. Вона ухвалила рішення змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Бялай обвинувачується у вбивстві з хуліганських мотивів за попередньою змовою, груповому хуліганстві, замаху на вчинення злочину, перешкоджанню зборам громадян та незаконному поводженні зі зброєю.

Обвинувачений вважається "правою рукою" Юрія Крисіна – керівника "тітушок" на Майдані. Водночас, слідство стверджує, що Бялай не стріляв у Веремія. Вбив же журналіста начебто інший учасник групи "тітушок" – Джалал Алієв. Він наразі переховується від слідства.

Бялай же, за версією обвинувачення, стріляв у автомобіль, в якому їхав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Після цього молодики зупинили автомобіль, витягнули з нього журналіста В'ячеслава Веремія та Олексія Лимаренка. Спочатку їх обох побили, а потім вистрілили у Веремія.

У прокуратурі зазначили, що оскільки закон не передбачає оскарження відповідної ухвали, то їм нічого не залишається лише як контролювати дотримання обвинуваченим призначеного нічного арешту.

Оскільки Бялай прописаний у Вінницькій області, то і нічний домашній арешт він має відбувати за місцем реєстрації.

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