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Фігуранту справи вбивства журналіста Веремія значно пом’якшили запобіжний захід

Понеділок, 9 серпня 2021, 16:01

Шевченківський суд відпустив з-під варти під нічний домашній арешт Павла Бялая – обвинуваченого у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія та інших злочинах.

Джерело: Адвокатська дорадча група у Facebook, коментар прокурора у справі Юлії Малашич для УП

Деталі: Хоча прокурор клопотав про продовження арешту, суддя Оксана Голуб вирішила інакше. Вона ухвалила рішення змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт. 

Бялай обвинувачується у вбивстві з хуліганських мотивів за попередньою змовою, груповому хуліганстві, замаху на вчинення злочину, перешкоджанню зборам громадян та незаконному поводженні зі зброєю. 

Обвинувачений вважається "правою рукою" Юрія Крисіна – керівника "тітушок" на Майдані. Водночас, слідство стверджує, що Бялай не стріляв у Веремія. Вбив же журналіста начебто інший учасник групи "тітушок" – Джалал Алієв. Він наразі переховується від слідства. 

Бялай же, за версією обвинувачення, стріляв у автомобіль, в якому їхав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Після цього молодики зупинили автомобіль, витягнули з нього журналіста В'ячеслава Веремія та Олексія Лимаренка. Спочатку їх обох побили, а потім вистрілили у Веремія. 

У прокуратурі зазначили, що оскільки закон не передбачає оскарження відповідної ухвали, то їм нічого не залишається лише як контролювати дотримання обвинуваченим призначеного нічного арешту.

Оскільки Бялай прописаний у Вінницькій області, то і нічний домашній арешт він має відбувати за місцем реєстрації. 

Нагадаємо:

  • У 2017 році Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.
  • Журналіста вбили біля Михайлівської площі в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями".

Українська правда
Теми: МайданЗМІсуд


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